«Детройт» уступил «Рейнджерс», Бучневич отдал результативную передачу
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Рейнджерс»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рейнджерс».
В составе «рейнджеров» отличились Кевин Хейз, который сделал
дубль, Райан Макдона и Дерек Степан. Голевую передачу в свой актив записал
российский нападающий Павел Бучневич. У «Детройта» гол в активе Франса
Нильсена.
«Рейнджерс» с 90 очками на четвертом месте на Востоке. У «Детройта»
63 очка и 15-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Рейнджерс - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы:
Макдона (Грабнер, Хэйс), 19:33 (0:1). Нильсен (Абделькадер, Нюквист), 25:35 (1:1). Макдона (Стаал, Бучневич), 36:50 (1:2). Хэйс (Грабнер, Миллер), 37:27 (1:3). Степан (Крейдер), 56:01 (1:4).
Место и дата
13 марта 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция