«Детройт» уступил «Рейнджерс», Бучневич отдал результативную передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Рейнджерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рейнджерс».

В составе «рейнджеров» отличились Кевин Хейз, который сделал дубль, Райан Макдона и Дерек Степан. Голевую передачу в свой актив записал российский нападающий Павел Бучневич. У «Детройта» гол в активе Франса Нильсена.

«Рейнджерс» с 90 очками на четвертом месте на Востоке. У «Детройта» 63 очка и 15-е место.

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