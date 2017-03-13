«Монреаль» обыграл «Эдмонтон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтоном» и «Монреалем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Пол Байрон, который сделал дубль, Алекс Гальченюк и Макс Пачьоретти. Россияне Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов результативными действиями не отметились. У «Эдмонтона» гол в активе Милана Лучича.

«Монреаль» набрал 86 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Эдмонтона» 79 очков и шестое место на Западе.

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