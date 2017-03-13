«Монреаль» обыграл «Эдмонтон»
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтоном» и «Монреалем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монреаля».
В составе победителей отличились Пол Байрон, который сделал
дубль, Алекс Гальченюк и Макс Пачьоретти. Россияне Алексей Емелин, Андрей
Марков и Александр Радулов результативными действиями не отметились. У «Эдмонтона»
гол в активе Милана Лучича.
«Монреаль» набрал 86 очков и занимает пятое место на
Востоке. У «Эдмонтона» 79 очков и шестое место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Эдмонтон - Монреаль - 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)
Голы:
Лучич 24:17 (1:0). Байрон (Галлахер, Дано), 53:33 (1:1). Гальченюк (Марков, Пачиоретти), 54:42 (1:2). Байрон 58:53 (1:3). Пачиоретти (Байрон), 59:33 (1:4).
Место и дата
13 марта 02:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция