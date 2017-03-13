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«Монреаль» обыграл «Эдмонтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтоном» и «Монреалем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монреаля».

В составе победителей отличились Пол Байрон, который сделал дубль, Алекс Гальченюк и Макс Пачьоретти. Россияне Алексей Емелин, Андрей Марков и Александр Радулов результативными действиями не отметились. У «Эдмонтона» гол в активе Милана Лучича.

«Монреаль» набрал 86 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Эдмонтона» 79 очков и шестое место на Западе.

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Регулярный чемпионат

Матч

Эдмонтон - Монреаль - 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы:

Лучич 24:17 (1:0). Байрон (Галлахер, Дано), 53:33 (1:1). Гальченюк (Марков, Пачиоретти), 54:42 (1:2). Байрон 58:53 (1:3). Пачиоретти (Байрон), 59:33 (1:4).

Место и дата

13 марта 02:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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