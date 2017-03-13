День в истории. Зинэтуле Билялетдинову исполнилось 62 года

Сегодня отмечает день рождения известный российский хоккеист и тренер Зинэтула Билялетдинов. Ему исполнилось 62 года.

В качестве игрока выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. В составе «Динамо» он семь раз становился серебряным призером и шесть - бронзовым призером. Также в его активе победа в Кубке СССР. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом и серебряным призером, а также шестикратным чемпионом мира, победителем Кубка вызова и Кубка Канады.

Тренировал московское «Динамо», «Лугано» и сборную России. Сейчас он является главным тренером «Ак Барса». Со сборной он стал чемпионом мира 2012 года, четырежды становился чемпионом России (в том числе два Кубка Гагарина с «Ак Барсом»), выигрывал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок.