День в истории. Зинэтуле Билялетдинову исполнилось 62 года
Сегодня отмечает день рождения
известный российский хоккеист и тренер Зинэтула Билялетдинов. Ему исполнилось
62 года.
В качестве игрока выступал за
московское «Динамо» и сборную СССР. В составе «Динамо» он семь раз становился
серебряным призером и шесть - бронзовым
призером. Также в его активе победа в Кубке СССР. В составе сборной СССР он
стал олимпийским чемпионом и серебряным призером, а также шестикратным
чемпионом мира, победителем Кубка вызова и Кубка Канады.
Тренировал московское «Динамо», «Лугано»
и сборную России. Сейчас он является главным тренером «Ак Барса». Со сборной он стал чемпионом мира 2012 года,
четырежды становился чемпионом России (в том числе два Кубка Гагарина с «Ак
Барсом»), выигрывал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок.