Мануэль Баум: «Аугсбург» проиграл матч в первые 45 минут
Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум
поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против «Шальке».
Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.
«Мы проиграли этот матч в первые 45 минут. Тяжело собраться после раннего пропущенного гола. В моменте с первым голом мы невнимательно действовали в обороне и в дальнейшем играли недостаточно плотно. При втором и третьем голе мы проиграли борьбу один в один на фланге.
Незабитый пенальти еще ухудшил картину. В перерыве мы договорились, что начинаем этот матч, как при счёте 0:0. На мой взгляд, второй тайм мы провели намного лучше»,- цитирует Баума официальный сайт «Шальке».
Матч
Шальке 04 - Аугсбург - 3:0 (3:0)
Голы
Бургшталлер 4 (1:0). Бургшталлер 29 (2:0). Калигиури 34 (3:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Колашинац (Аого, 77), Майер, Гайс, Калигиури (Шёпф, 64), Керер, Бенталеб, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Коноплянка, 85)
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Качар, Шмид (Тайгль, 46), Ляйтнер, Кор, Ку Чжа Чол, Алтынтоп (Макс, 77), Бобадилья (Чжи Дон Вон, 40)
Незабитые пенальти
Верхаг (Аугсбург), 32
Предупреждения:
Хёведес, 31; Бенталеб, 57; Аого, 78 - нет
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
12 марта 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция