Мануэль Баум: «Аугсбург» проиграл матч в первые 45 минут

Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против «Шальке». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Мы проиграли этот матч в первые 45 минут. Тяжело собраться после раннего пропущенного гола. В моменте с первым голом мы невнимательно действовали в обороне и в дальнейшем играли недостаточно плотно. При втором и третьем голе мы проиграли борьбу один в один на фланге.

Незабитый пенальти еще ухудшил картину. В перерыве мы договорились, что начинаем этот матч, как при счёте 0:0. На мой взгляд, второй тайм мы провели намного лучше»,- цитирует Баума официальный сайт «Шальке».