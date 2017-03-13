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Павлюченкова обыграла Стрыцову в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Стрыцовой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой.

Матч продолжался один час и 17 минут. Павлюченкова сделала два эйса при одном у соперницы. У россиянки также шесть двойных ошибок при трех у Стрыцовой.

Турнир WTA. Индиан-Уэллс (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 669 423 доллара

Третий раунд

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Стрыцова Б. (Чехия) - 6:3, 6:2

Место и дата

13 марта 03:00, , Онлайн-трансляция

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