Павлюченкова обыграла Стрыцову в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе
Матч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между
россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Стрыцовой завершился
победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу
Павлюченковой.
Матч продолжался один час и 17 минут. Павлюченкова сделала два
эйса при одном у соперницы. У россиянки также шесть двойных ошибок при трех у
Стрыцовой.
Турнир WTA.
Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423 доллара
Третий раунд
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Стрыцова Б. (Чехия) - 6:3, 6:2
Место и дата
13 марта 03:00, , Онлайн-трансляция
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