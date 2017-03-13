День в истории. Эдгару Давидсу исполнилось 44 года

Сегодня отмечает день рождения знаменитый голландский футболист, полузащитник Эдгар Давидс. Ему исполнилось 44 года.

Голландец выступал за «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Интер», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Барнет». В составе «Аякса» хавбек трижды стал чемпионом Голландии, столько же раз выиграл Суперкубок и дважды – Кубок Голландии. Кром того, вместе с «Аяксом» он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. С «Ювентусом» Эдгар трижды стал чемпионом Италии и один раз стал победителем Суперкубка страны, с «Интером» один раз выиграл Кубок Италии.

Со сборной Голландии стал бронзовым призером (дважды)чемпионатов Европы 2000 и 2004 года.