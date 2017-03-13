День в истории. Эдгару Давидсу исполнилось 44 года
Сегодня отмечает день рождения знаменитый голландский
футболист, полузащитник Эдгар Давидс. Ему исполнилось 44 года.
Голландец выступал за «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Барселону»,
«Интер», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Барнет». В составе «Аякса» хавбек
трижды стал чемпионом Голландии, столько же раз выиграл Суперкубок и дважды –
Кубок Голландии. Кром того, вместе с «Аяксом» он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов,
Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. С «Ювентусом» Эдгар трижды стал чемпионом Италии и один раз
стал победителем Суперкубка страны, с «Интером» один раз выиграл Кубок Италии.
Со сборной Голландии стал бронзовым призером (дважды)чемпионатов
Европы 2000 и 2004 года.
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