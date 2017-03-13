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Бенедикт Хеведес: «Шальке» отлично начала матч

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями после матча против «Аугсбурга» в 24-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Мы отлично начали матч, продолжив играть в там же стиле, как и с Менхенгладбахом. В соответствии с этим, нам удалось быстро отличиться. Во втором тайме мы сбавили темп, особенно в первые десять минут. В этом отрезке матча мы действовали несобранно. Но нам удалось вернуть инициативу в свои руки и спокойно довести матч до победы.

Несмотря на то, что мы не бросали все силы в атаку, у нас еще были возможности забить. В четверг нас ждет важное и непростое задание, с которым мы должны справиться. Мы знаем, на что способны и едем в Менхенгладбах с уверенностью в своих силах», - цитирует Хеведеса официальный сайт «Шальке».

Матч

Шальке 04 - Аугсбург - 3:0 (3:0)

Голы

Бургшталлер 4 (1:0). Бургшталлер 29 (2:0). Калигиури 34 (3:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Колашинац (Аого, 77), Майер, Гайс, Калигиури (Шёпф, 64), Керер, Бенталеб, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Коноплянка, 85)

Аугсбург: Хитц, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Качар, Шмид (Тайгль, 46), Ляйтнер, Кор, Ку Чжа Чол, Алтынтоп (Макс, 77), Бобадилья (Чжи Дон Вон, 40)

Незабитые пенальти

Верхаг (Аугсбург), 32

Предупреждения:

Хёведес, 31; Бенталеб, 57; Аого, 78 - нет

Судья:

Роберт Кампка (Германия)

Место и дата

12 марта 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

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