Бенедикт Хеведес: «Шальке» отлично начала матч
Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями
после матча против «Аугсбурга» в 24-м туре чемпионата Германии. Напомним, что
его команда победила со счетом 3:0.
«Мы отлично начали матч,
продолжив играть в там же стиле, как и с Менхенгладбахом. В соответствии с этим,
нам удалось быстро отличиться. Во втором тайме мы сбавили темп, особенно в
первые десять минут. В этом отрезке матча мы действовали несобранно. Но нам
удалось вернуть инициативу в свои руки и спокойно довести матч до победы.
Несмотря на то, что мы не бросали все силы в атаку, у нас еще были возможности забить. В четверг нас ждет важное и непростое задание, с которым мы должны справиться. Мы знаем, на что способны и едем в Менхенгладбах с уверенностью в своих силах», - цитирует Хеведеса официальный сайт «Шальке».
Матч
Шальке 04 - Аугсбург - 3:0 (3:0)
Голы
Бургшталлер 4 (1:0). Бургшталлер 29 (2:0). Калигиури 34 (3:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Колашинац (Аого, 77), Майер, Гайс, Калигиури (Шёпф, 64), Керер, Бенталеб, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Коноплянка, 85)
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Качар, Шмид (Тайгль, 46), Ляйтнер, Кор, Ку Чжа Чол, Алтынтоп (Макс, 77), Бобадилья (Чжи Дон Вон, 40)
Незабитые пенальти
Верхаг (Аугсбург), 32
Предупреждения:
Хёведес, 31; Бенталеб, 57; Аого, 78 - нет
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
12 марта 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция