Бенедикт Хеведес: «Шальке» отлично начала матч

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес поделился впечатлениями после матча против «Аугсбурга» в 24-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Мы отлично начали матч, продолжив играть в там же стиле, как и с Менхенгладбахом. В соответствии с этим, нам удалось быстро отличиться. Во втором тайме мы сбавили темп, особенно в первые десять минут. В этом отрезке матча мы действовали несобранно. Но нам удалось вернуть инициативу в свои руки и спокойно довести матч до победы.

Несмотря на то, что мы не бросали все силы в атаку, у нас еще были возможности забить. В четверг нас ждет важное и непростое задание, с которым мы должны справиться. Мы знаем, на что способны и едем в Менхенгладбах с уверенностью в своих силах», - цитирует Хеведеса официальный сайт «Шальке».