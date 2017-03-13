Унаи Эмери: «ПСЖ» доминировал все 90 минут
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями
после матча против «Лорьяна» в 29-м туре чемпионата Франции. Напомним, что его
команда победила со счетом 2:1.
«Мы доминировали все 90 минут матча. Нам удалось повести со
счетом 2:0 и, хоть мы и пропустили, но в итоги сумели удержать преимущество. Мы
не дали соперникам создать много моментов.
Эти три очка важны для нас.
Мы доминировали весь матч, и команда сыграла очень хорошо,
хотя мы можем и лучше. Но я очень доволен работой команды», - цитирует Эмери
официальный сайт «ПСЖ».
Чемпионат Франции. Лига 1
29-й тур
Матч
Голы
Жано 29 (0:1 - автогол). Нкунку 52 (0:2). Сиани 69 (1:2).
Состав
Лорьян: Лекомт, Сиани, Пейбернье, Морейра, Ле Гофф, Вакасо, Мвуемба (Амель, 86), Марво, Филиппото, Жано (Аладьер, 58), Муканджо
ПСЖ: Трапп, Менье (Орье, 81), Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва, Пасторе, Дракслер (Бен Арфа, 88), Нкунку, Ди Мария, Рабьо, Кавани
Предупреждения:
Морейра, 73; Пейбернье, 84 - Нкунку, 75
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
12 марта 23:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция