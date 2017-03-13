Унаи Эмери: «ПСЖ» доминировал все 90 минут

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча против «Лорьяна» в 29-м туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«Мы доминировали все 90 минут матча. Нам удалось повести со счетом 2:0 и, хоть мы и пропустили, но в итоги сумели удержать преимущество. Мы не дали соперникам создать много моментов. Эти три очка важны для нас.

Мы доминировали весь матч, и команда сыграла очень хорошо, хотя мы можем и лучше. Но я очень доволен работой команды», - цитирует Эмери официальный сайт «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1

29-й тур