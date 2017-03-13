«Анахайм» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Анахайма».

В составе победителей отличились Кори Перри, который сделал дубль, а также Рикард Раккель, Райан Гецлаф и Райан Кеслер. У «Вашингтона» забивали Джон Карлсон и Маркус Юханссон. По одному очку за голевые передачи записали в свой актив Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» имеет в активе 95 очков и занимает первое место в Восточной конференции. У «Анахайма» 82 очка и четвертое место на Западе.

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