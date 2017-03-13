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«Анахайм» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Анахайма».

В составе победителей отличились Кори Перри, который сделал дубль, а также Рикард Раккель, Райан Гецлаф и Райан Кеслер. У «Вашингтона» забивали Джон Карлсон и Маркус Юханссон. По одному очку за голевые передачи записали в свой актив Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Вашингтон» имеет в активе 95 очков и занимает первое место в Восточной конференции. У «Анахайма» 82 очка и четвертое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Анахайм - Вашингтон - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Голы:

Перри 24:52 (1:0). Перри (Гецлаф, Кеслер), 29:21 (2:0). Ракелль (Гецлаф), 29:49 (3:0). Карлсон (Уильямс, Бэкстрём), 32:10 (3:1). Гецлаф (Кеслер, Перри), 44:27 (4:1). Юханссон (Овечкин, Кузнецов), 44:57 (4:2). Кеслер (Кольяно, Сильверберг), 52:42 (5:2).

Место и дата

13 марта 04:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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