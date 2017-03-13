«Анахайм» обыграл «Вашингтон», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Вашингтоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Анахайма».
В составе победителей отличились Кори Перри, который сделал
дубль, а также Рикард Раккель, Райан Гецлаф и Райан Кеслер. У «Вашингтона»
забивали Джон Карлсон и Маркус Юханссон. По одному очку за голевые передачи
записали в свой актив Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
«Вашингтон» имеет в активе 95 очков и занимает первое место
в Восточной конференции. У «Анахайма» 82 очка и четвертое место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Анахайм - Вашингтон - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы:
Перри 24:52 (1:0). Перри (Гецлаф, Кеслер), 29:21 (2:0). Ракелль (Гецлаф), 29:49 (3:0). Карлсон (Уильямс, Бэкстрём), 32:10 (3:1). Гецлаф (Кеслер, Перри), 44:27 (4:1). Юханссон (Овечкин, Кузнецов), 44:57 (4:2). Кеслер (Кольяно, Сильверберг), 52:42 (5:2).
Место и дата
13 марта 04:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция