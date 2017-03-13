Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -Краснодар
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Филадельфия» обыграла «Лейкерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Филадельфией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 118:116 в пользу «Филадельфии».

В составе победителей самым результативным стал Дарио Шарич. Он набрал 29 очков. У «Лейкерс» 30 очков в активе Джордана Кларксона.

«Филадельфия» занимает 14-е место на Востоке. «Лейкерс» на последнем месте на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Лейкерс - Филадельфия - 116:118

Место и дата

13 марта 04:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Бостон» обыграл «Чикаго», «Лейкерс» уступили «Филадельфии» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Финикс» уступил «Портленду»Завершились еще два матча регулярного чемпионата НБА.«Бруклин» обыграл «Нью-Йорк», «Индиана» выиграла у «Майами»Завершились два матча регулярного чемпионата НБА. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк», а «Индиана» оказалась сильнее «Майами».«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт»«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).НБА. «Кливленд» обыграл «Орландо», «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Янис Тимма: Перееду в НБА, только когда буду полностью готовФорвард «Зенита» Янис Тимма рассказал о возможности переезда в НБА, где правами на него владеет «Орландо».НБА. «Миннесота» уступила «Голден Стэйт», «Денвер» обыграл «Бостон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» обыграли «Финикс», прервав 8-матчевую серию пораженийБаскетболисты «Лейкерс» прервали серию из восьми поражений, обыграв в матче регулярного чемпионата НБА «Финикс».НБА. «Детройт» победил «Кливленд», «Финикс» проиграл «Лейкерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.НБА. «Орландо» победил «Чикаго», «Голден Стэйт» проиграл «Бостону» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».Малкин – вторая звезда игрового дня в НХЛРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Уэстбрук повторил рекорд результативности «Оклахомы», набрав 58 очков в матче с «Портлендом»Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА «Оклахома» дома уступила «Портленду» - 121:126. В составе хозяев 58 очков набрал Рассел Уэстбрук.«Лейкерс» без Тимофея Мозгова потерпел восьмое поражение крядуВ матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» обыграл «Лейкерс» со счетом 122:111 (38:29, 32:23, 33:22, 19:37).НБА. «Оклахома» уступила «Портленд», «Даллас» обыграл «Лейкерс» и другие матчи«Советский спорт предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.НБА. «Кливленд» уступил «Майами», «Сан-Антонио» победил «Хьюстон» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.Леонард и Уокер признаны лучшими игроками недели в НБАФорвард «Сан-Антонио» Кавай Леонард и разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт ассоциации.«Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану», Мозгов набрал восемь очковБаскетболисты «Лейкерс» проиграли «Нью-Орлеану» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.НБА. «Даллас» обыграл «Оклахому», «Лейкерс» уступили «Нью-Орлеану» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Индиана» обыграла «Атланту» с разницей в одно очкоМатч регулярного чемпионата НБА между «Атлантой» и «Индианой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 97:96 в пользу «Индианы».В НБА обновлен рекорд по количеству трипл-даблов за сезонУстановлен рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Футбол
Луис Энрике: «Депортиво» наказал нас за ошибки
Футбол
Геннадий Орлов: Не хотелось бы верить, что Турбин своим судейством отомстил «Зениту»
Теннис
Южный проиграл Димитрову на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис
Кузнецова уступила Винчи на турнире в Индиан-Уэллсе
все новости
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости