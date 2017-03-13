«Филадельфия» обыграла «Лейкерс»
Матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Филадельфией»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 118:116 в пользу «Филадельфии».
В составе победителей самым результативным стал Дарио Шарич.
Он набрал 29 очков. У «Лейкерс» 30 очков в активе Джордана Кларксона.
«Филадельфия» занимает 14-е место на Востоке. «Лейкерс» на
последнем месте на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Лейкерс - Филадельфия - 116:118
Место и дата
13 марта 04:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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