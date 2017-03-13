«Сан-Хосе» обыграл «Даллас»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Далласом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Сан-Хосе».
В составе победителей дубль сделал Джо Павелски. Также
отличились Патрик Марло, Джоэль Уорд и Крис Тьерни. У «Далласа» гол в активе
Реми Элие.
«Сан-Хосе» занимает третье место на Западе, имея в активе 89
очков. У «Далласа» 64 очка и 12-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сан-Хосе - Даллас - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Марло (Кутюр, Браун), 3:56 (1:0). Элие (Хемски), 12:54 (1:1). Павелски (Торнтон, Мартин), 17:14 (2:1). Уорд (Кутюр, Мартин), 22:46 (3:1). Павелски 32:26 (4:1). Тьерни (ДеМело, Сёренсен), 43:04 (5:1).
Место и дата
13 марта 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция
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