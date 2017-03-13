«Сан-Хосе» обыграл «Даллас»

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Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Айлендерс» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Айлендерс» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

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«Торонто» в овертайме обыграл «Каролину» Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Торонто» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Торонто».

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