Плишкова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Чешка Каролина Плишкова вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.
На стадии 1/16 финала теннисистка обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Матч продолжался около двух часов.
Следующей соперницей чешской теннисистки станет швейцарка Тимея Бачински.
Турнир WTA. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423
Женщины
Одиночный разряд
1/16 финала
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Бегу И. (Румыния) - 6:4, 7:6
Место и дата
13 марта 02:45, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически