Александр Кержаков: Думаю, за сборную России я уже вряд ли сыграю

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что вряд ли когда-нибудь снова сыграет за сборную России.

- Вызова в сборную ждет каждый футболист, и я — не исключение. Но я оцениваю ситуацию как реалист. Думаю, за сборную России я уже вряд ли сыграю. Как я могу попасть в национальную команду, если я редко играю в клубе? Сколько я ни старался, все равно в последнее время не заслуживал вызова в сборную, поэтому вряд ли уже когда-то окажусь там. Идет омоложение команды, сборную покинули и больше не вызываются несколько возрастных игроков. Меняется поколение, нужен прицел не только на домашний чемпионат мира, но и чуть дальше, - цитируют Кержакова «Известия».

Напомним, что 34-летний Кержаков выступал в составе сборной России с 2002 по 2016 годы, провел за национальную команду 90 матчей и забил 30 мячей.