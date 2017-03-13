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Очередной победный гол Рамоса, три очка «ПСЖ» после катастрофы в ЛЧ и возвращение вратаря-убийцы. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. «Реал» воспользовался осечкой «Барселоны» и улучшил свое турнирное положение, обыграв «Бетис». Начиналось все не очень радужно – с автогола Кейлора Наваса. Но затем Роналду сравнял счет,  а победный мяч забил Серхио Рамос. Для защитника это уже седьмой гол в примере в текущем сезоне и десятый во всех турнирах.

2. В чемпионате Италии «Рома» обыграла «Палермо» без особых проблем. Римляне пока остаются ближайшими преследователями «Ювентуса».

3. «ПСЖ» после шокирующей неудачи в матче с «Барселоной» сумел добыть победу над «Лорьяном» в чемпионате Франции и продолжает борьбу за чемпионство.

4. Тем временем, за пределами нашего континента кипят свои футбольные страсти. Так, в Мексике остановили чемпионат из-за забастовки арбитров.

5. А в Бразилии вратарь, убивший свою подругу и скормивший тело собакам, готов вернуться в большой футбол. Говорят, сразу десять клубов нацелились на него.

6. «Барса» тем временем после феерии в матче «ПСЖ» уступила «Депортиво». Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике размышляет о причинах неудачи.

7. Продолжается теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Михаил Южный и Светлана Кузнецова выбыли из соревнований.

 8. Более успешно выступила Анастасия Павлюченкова. Она прошла чешку Барбару Стрыцову

9. В НХЛ голевые передачи Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не помогли «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом».

10. «Рейнджерс» обыграл «Детройт», а Павел Бучневич заработал очко за ассист.

Цитата дня: Геннадий Орлов: Не хотелось бы верить, что Турбин своим судейством отомстил «Зениту»

Блог дня: «Советский спорт» отправился в космос с Южного полюса. Квесты шестой и седьмой

Видео дня: Депай забил гол с центра поля

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