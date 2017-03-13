Очередной победный гол Рамоса, три очка «ПСЖ» после катастрофы в ЛЧ и возвращение вратаря-убийцы. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных
новостей утра понедельника.
1. «Реал» воспользовался осечкой «Барселоны» и улучшил свое
турнирное положение, обыграв «Бетис». Начиналось все не очень радужно – с автогола
Кейлора Наваса. Но затем Роналду сравнял счет,
а победный мяч забил Серхио Рамос. Для защитника это уже седьмой гол в
примере в текущем сезоне и десятый во всех турнирах.
2. В чемпионате Италии «Рома» обыграла «Палермо» без особых
проблем. Римляне пока остаются ближайшими преследователями «Ювентуса».
3. «ПСЖ» после шокирующей неудачи в матче с «Барселоной»
сумел добыть победу над «Лорьяном» в чемпионате Франции и продолжает борьбу за
чемпионство.
4. Тем временем, за пределами нашего континента кипят свои футбольные
страсти. Так, в Мексике остановили чемпионат из-за забастовки арбитров.
5. А в Бразилии вратарь, убивший свою подругу и скормивший
тело собакам, готов вернуться в большой футбол. Говорят, сразу десять клубов нацелились на него.
6. «Барса» тем временем после феерии в матче «ПСЖ» уступила «Депортиво».
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике размышляет о причинах неудачи.
7. Продолжается теннисный турнир в Индиан-Уэллсе. Михаил
Южный и Светлана Кузнецова выбыли из соревнований.
8. Более успешно выступила Анастасия Павлюченкова. Она прошла чешку Барбару Стрыцову
9. В НХЛ голевые передачи Александра Овечкина и Евгения
Кузнецова не помогли «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Анахаймом».
10. «Рейнджерс» обыграл «Детройт», а Павел Бучневич
заработал очко за ассист.
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