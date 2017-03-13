Дмитрий Булыкин: «Локомотив» очень прилично смотрится после перерыва

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями в преддверии матча 19-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Краснодар».

- Подопечные Юрия Семина очень прилично смотрятся после перерыва, - заявил «Известиям» Дмитрий Булыкин. - «Краснодар» же серьезно нагружен количеством матчей. Думаю, психологическое состояние команды после поражения от «Сельты» наверняка не самое лучшее. К тому же у «горожан» обширный список травмированных.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:30 мск. После 18 туров «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» разместился на восьмой строчке.