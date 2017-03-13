Джокович вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Серб Новак Джокович вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.
В 1/16 финала теннисист нанес поражение британцу Кайлу Эдмунду - 6:4, 7:6 (7:5). Матч продолжался почти два часа.
Соперником серба по 1/8 финала станет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 доллара
Мужчины
Второй раунд
Матч
Эдмунд К. (Великобритания) - Джокович Н. (Сербия) - 4:6, 6:7
Место и дата
13 марта 01:55, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически