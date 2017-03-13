Овечкин установил антирекорд, не сумев забросить шайбу в 10 матчах подряд
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил очередной личный антирекорд. Хоккеист не смог забросить шайбу в десятом матче подряд.
В последний раз россиянин поражал ворота соперника 19 февраля в матче против «Рейнджерс».
Сегодня «Вашингтон» со счетом 2:5 уступил «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин записал на свой счет голевую передачу.
В 67 матчах нынешнего регулярного чемпионата Овечкин набрал 56 очков (27 шайб + 29 передач).
Матч
Анахайм - Вашингтон - 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Голы:
Перри 24:52 (1:0). Перри (Гецлаф, Кеслер), 29:21 (2:0). Ракелль (Гецлаф), 29:49 (3:0). Карлсон (Уильямс, Бэкстрём), 32:10 (3:1 - бол.). Гецлаф (Кеслер, Перри), 44:27 (4:1 - бол.). Юханссон (Овечкин, Кузнецов), 44:57 (4:2). Кеслер (Кольяно, Сильверберг), 52:42 (5:2).
Место и дата
13 марта 04:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция