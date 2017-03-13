Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен благодарить Бога, что не пропустил от «Анжи» пару мячей
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры красно-белых с «Анжи» в 19-м туре (1:0) РФПЛ.
– Я считаю, что «Спартак» должен благодарить Бога, что не пропустил от «Анжи» пару мячей, особенно в первом тайме. У «Анжи» сегодня нет классного нападающего, поэтому линия атаки почти отсутствует. «Спартак» использовал единственную возможность. Главное результат. «Спартак» выиграл матч, который должен был в лучшем случае сыграть вничью, - цитирует Кавазашвили Rusfootball.info.
Напомним, «Спартак» на своем поле переиграл «Анжи» (1:0) и увеличил отрыв от «Зенита» до восьми очков. Питерский клуб на выезде уступил пермскому «Амкару» (0:1).
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция