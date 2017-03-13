Анзор Кавазашвили: «Спартак» должен благодарить Бога, что не пропустил от «Анжи» пару мячей

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры красно-белых с «Анжи» в 19-м туре (1:0) РФПЛ.

– Я считаю, что «Спартак» должен благодарить Бога, что не пропустил от «Анжи» пару мячей, особенно в первом тайме. У «Анжи» сегодня нет классного нападающего, поэтому линия атаки почти отсутствует. «Спартак» использовал единственную возможность. Главное результат. «Спартак» выиграл матч, который должен был в лучшем случае сыграть вничью, - цитирует Кавазашвили Rusfootball.info.

Напомним, «Спартак» на своем поле переиграл «Анжи» (1:0) и увеличил отрыв от «Зенита» до восьми очков. Питерский клуб на выезде уступил пермскому «Амкару» (0:1).