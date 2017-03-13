Виталий Мутко: РФС изучает возможность подачи заявки на проведение финала еврокубка
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС хочет подать заявку на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19.
- Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов. Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем, - сказал Мутко ТАСС.
Россия дважды принимала финалы еврокубков, и оба раза встречи проходили на московском стадионе «Лужники» - Кубка УЕФА сезона-1998/99 и Лиги чемпионов сезона-2007/08.
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