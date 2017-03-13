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CAS пожизненно дисквалифицировал российского врача Португалова

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Спортивный арбитражный суд в Лозанне пожизненно дисквалифицировал доктора Сергея Португалова, работавшего с российскими пловцами.

Ранее Португалов занимал должность заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК). Доктора обвинили в нарушении нескольких пунктов антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). 

«Португалов  признан виновным в нарушении нескольких статей Антидопинговых правил IAAF: 32.2 (f) «Обладание запрещенной субстанцией или методом», 32.2 (g) «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», 32.2 (h) «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода» Антидопинговых правил IAAF», - говорится в заявлении на официальном сайте ВФЛА. 

По информации источника, Португалов «активно поощрял систематическое употребление допинга членами национальной сборной по плаванию». Также он является фигурантом дела в расследовании немецкого телеканала ARD о допинге в российской легкой атлетике.

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