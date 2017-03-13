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«Барселона» заплатит Месси 40 млн евро за продление контракта

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

«Барселона» готова предложить нападающему Лионелю Месси 40 миллионов евро за продление контракта, сообщает El Mundo Deportivo.

Контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до 2018 года. Ранее сообщалось, что по новому соглашению футболист будет получать порядка 35 миллионов евро в год.  

В текущем сезоне Месси сыграл в 24 матчах за испанский клуб, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. В составе «Барселоны» нападающий восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. 

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