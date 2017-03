Автобиография Шараповой выйдет в сентябре

Российская теннисистка Мария Шарапова анонсировала выход автобиографии.

«Закончила съемки для обложки книги. Так рада, что вы, ребята, ее увидите.

Все снято. Моя автобиография выйдет в сентябре», – сообщила Шарапова в твиттере.

That's a wrap! My memoir out this September. 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/0m8S9Ek2QB