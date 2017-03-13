Руслан Нигматуллин: Шансы «Локомотива» и «Краснодара» на победу равны

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями в преддверии матча 19-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром».

- «Локомотив» достаточно уверенно возобновил сезон, - сказал «Известиям» экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. - При этом «Краснодару» уже удалось войти в игровой тонус за счет матчей в Лиге Европы. Я оценю шансы команд как примерно равные. Но факт домашнего поля хоть и немного, но склоняет чашу весов в пользу «Локомотива».

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:30 мск. После 18 туров «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» разместился на восьмой строчке.