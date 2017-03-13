Лучано Спаллетти: Я делаю «Роме» услугу, что не подписываю новый контракт

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после матча 28-го тура серии A с «Палермо» (3:0) объяснил, почему отказывается подписывать новый контракт с клубом.

«Если я проиграю еще два матча, я даже не закончу сезон, потому что меня вышвырнут отсюда, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Мы проиграли четыре из последних пяти матчей и продолжаем говорить о контракте? В футболе все быстро меняется, и на данный момент «Рома» – сильный клуб, которому нужен результат. Так что руководство вправе уволить меня.

Думаю, я делаю клубу услугу, что не подписываю новый контракт, и в руководстве также этому рады. В прошлом году они уволили тренера и были вынуждены платить ему за три года контракта.

Президент сказал совершенно правильные слова о том, что я отвечаю за команду. Он не должен критиковать игроков, потому что в этом случае мне придется ответить. В этой связи правильно возложить ответственность на меня».

Напомним, после 28-го тура «Рома» занимает второе место в серии A, отставая от «Ювентуса» на восемь очков. Также команда продолжает выступление в Кубке Италии и Лиге Европы.

Добавим, что ранее появилась информация о договоренности Спаллетти с «Ювентусом», который может покинуть главный тренер Массимилиано Аллегри.