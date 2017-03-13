Лучано Спаллетти: Я делаю «Роме» услугу, что не подписываю новый контракт
Главный тренер «Ромы»
Лучано Спаллетти после матча 28-го тура серии A с «Палермо»
(3:0) объяснил, почему отказывается подписывать новый контракт с клубом.
«Если я проиграю еще два матча, я даже не закончу сезон, потому что меня вышвырнут отсюда, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – Мы проиграли четыре из последних пяти матчей и продолжаем говорить о контракте? В футболе все быстро меняется, и на данный момент «Рома» – сильный клуб, которому нужен результат. Так что руководство вправе уволить меня.
Думаю, я делаю клубу услугу, что не подписываю новый контракт, и в руководстве также этому рады. В прошлом году они уволили тренера и были вынуждены платить ему за три года контракта.
Президент сказал совершенно правильные слова о том, что я отвечаю за команду. Он не должен критиковать игроков, потому что в этом случае мне придется ответить. В этой связи правильно возложить ответственность на меня».
Напомним, после 28-го тура «Рома» занимает второе место в серии A, отставая от «Ювентуса» на восемь очков. Также команда продолжает выступление в Кубке Италии и Лиге Европы.
Добавим, что ранее появилась информация о договоренности Спаллетти с «Ювентусом», который может покинуть главный тренер Массимилиано Аллегри.
Матч
Голы
Эль-Шаарави 22 (0:1). Джеко 76 (0:2). Бруно Перес 90 (0:3).
Состав
Палермо: Фулиньяти, Анджелкович, Алеесами, Морганелла, Ционек, Шалаи, Гацци, Энрике (Ло Фасо, 74), Чочев, Эмбало (Диаманти, 46), Несторовски
Рома: Щесны, Фасио, Рюдигер, Бруно Перес, Жуан, Руй, Наингголан, Паредес, Салах (Де Росси, 81), Гренье (Джеко, 64), Эль-Шаарави (Строотман, 72)
Предупреждения:
Энрике, 19; Гацци, 67 - Бруно Перес, 15; Паредес, 54; Гренье, 61
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
12 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция