Кейн в третий раз за карьеру забил 30 голов за сезон

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2).

На 51-я секунде игры 28-летний американец отправил шайбу в ворота Девана Дубника после передачи партнера по звену Артемия Панарина.

Гол в матче с «Миннесотой» стал для Кейна 30-м в сезоне, и он в третий раз за карьеру достиг этой отметки.

В сезоне 2009/2010 он забросил 30 шайб, а в прошлом сезоне, который стал для него рекордным по всем показателям, – 46.

Кроме того, Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона. Теперь на его счету 73 (30+43) очка, и он уступает только форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, у которого на два очка больше.

До конца регулярного чемпионата «Чикаго» проведет еще 14 матчей.