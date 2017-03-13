Кейн в третий раз за карьеру забил 30 голов за сезон
Форвард «Чикаго»
Патрик Кейн открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой»
(4:2).
На 51-я секунде игры 28-летний американец отправил шайбу в ворота Девана Дубника после передачи партнера по звену Артемия Панарина.
Гол в матче с «Миннесотой» стал для Кейна 30-м в сезоне, и он в третий раз за карьеру достиг этой отметки.
В сезоне 2009/2010 он забросил 30 шайб, а в прошлом сезоне, который стал для него рекордным по всем показателям, – 46.
Кроме того, Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона. Теперь на его счету 73 (30+43) очка, и он уступает только форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, у которого на два очка больше.
До конца регулярного чемпионата «Чикаго» проведет еще 14 матчей.
Матч
Чикаго - Миннесота - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы:
Кейн (Одуйя, Панарин), 0:51 (1:0). Панарин (Хьялмарссон, Кейн), 4:38 (2:0). Стаал (Нидеррайтер, Сканделла), 10:30 (2:1). ван Римсдайк (Крюгер, Туту), 25:28 (3:1). Гранлунд 40:46 (3:2). Хосса (Кит), 53:42 (4:2).
Место и дата
12 марта 19:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция