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Кейн в третий раз за карьеру забил 30 голов за сезон

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2).

На 51-я секунде игры 28-летний американец отправил шайбу в ворота Девана Дубника после передачи партнера по звену Артемия Панарина.

Гол в матче с «Миннесотой» стал для Кейна 30-м в сезоне, и он в третий раз за карьеру достиг этой отметки.

В сезоне 2009/2010 он забросил 30 шайб, а в прошлом сезоне, который стал для него рекордным по всем показателям, – 46.

Кроме того, Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона. Теперь на его счету 73 (30+43) очка, и он уступает только форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, у которого на два очка больше.

До конца регулярного чемпионата «Чикаго» проведет еще 14 матчей.

Матч

Чикаго - Миннесота - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы:

Кейн (Одуйя, Панарин), 0:51 (1:0). Панарин (Хьялмарссон, Кейн), 4:38 (2:0). Стаал (Нидеррайтер, Сканделла), 10:30 (2:1). ван Римсдайк (Крюгер, Туту), 25:28 (3:1). Гранлунд 40:46 (3:2). Хосса (Кит), 53:42 (4:2).

Место и дата

12 марта 19:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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