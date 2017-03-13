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КДК РФС оштрафует «Зенит» за пропуск Луческу флеш-интервью после матча с «Амкаром»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС накажет штрафом «Зенит» за отказ главного тренера команды Мирчи Луческу от флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата страны с «Амкаром», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

- Мы также рассмотрим использование болельщиками «Спартака» пиротехники на матче с «Анжи» (1:0) и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Оренбурга» на выездной игре с «Рубином» (0:0), - сообщил Григорьянц ТАСС. 

Пермский «Амкар» в матче 19-го тура премьер-лиги одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Единственный гол на 33-й минуте забил экс-игрок сине-бело-голубых Роланд Гиголаев.

В первом тайме главный судья Евгений Турбин не засчитал два гола гостей. На восьмой минуте судейская бригада не увидела, что мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот. На 22-й минуте арбитр отменил гол Артема Дзюбы, так как перед этим Дмитрий Хомич неправильно ввел мяч в игру. 

Заседание КДК РФС состоится в среду.

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