Александр Бубнов: Поставлю на «Локомотив», он гораздо свежее «Краснодара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Краснодар».

- Поставлю на «Локомотив», более того, допускаю, что счет может быть крупнее. «Краснодар» неважно выглядел на фоне «Сельты», потратил много сил в Испании, а на носу ответная игра. «Локомотив» гораздо свежее, уверенно вышел из отпуска. Прогноз - 1:0 в пользу «Локомотива», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:30 мск. После 18 туров «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» разместился на восьмой строчке.