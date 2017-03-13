Нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат»

Норвежский футболист Чума Анене перешел из «Амкара» в казахстанский «Кайрат», сообщает пресс-служба пермского клуба.

Контракт футболиста с «Амкаром» истекал летом 2017 года. Анене сыграл за красно-черных 24 матча и забил два мяча. Он перешел в «Амкар» летом 2015 года из «Работничков».

- «Амкар» дал мне многое, - сказал Чума Анене. - Здесь я почувствовал уверенность в своих силах, получил уроки футбола, которые запомнятся на всю жизнь. Не буду скрывать: я очень рад, что у меня появилась возможность принести «Амкару» пользу – я отдаю себе отчет в том, что тренеры, одноклубники и болельщики ждали от меня большего на поле, зато сейчас клуб заработает деньги на моем трансфере. Пермь навсегда останется в моем сердце, и я от всей души желаю «Амкару» побед и как можно больше забитых мячей!