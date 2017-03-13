Унаи Эмери: Думаете, что кошмар с «Барселоной» будет преследовать нас до конца сезона?

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о победе над «Лорьяном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Франции.

«Пытались выкинуть из памяти матч в среду (против «Барселоны» - прим. ред.), но это невозможно. И вчера, и сегодня в гостинице мы вспоминали тот матч с приятелями, с братом, с игроками. Но ведь надо было настраиваться на матч в Лорьяне. Из восемнадцати последних матчей выиграли пятнадцать. Обыграли и «Барселону», но чего-то не хватило. Хотя рано или поздно забудется и это. Или вы думаете, что тот кошмар будет нас преследовать до конца чемпионата?

Хотя, конечно, когда будем смотреть матчи «Барселоны» в Лиге, невольно будем думать: а ведь на их месте должны быть мы. Сегодня главное – надо было выиграть, чтобы прийти в себя. Осталась для нас только одна цель - чемпионат. «Монако» отлично идет. И наша команда выглядела хорошо», - сказал на пресс-конференции Эмери.