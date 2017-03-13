Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -Краснодар
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Унаи Эмери: Думаете, что кошмар с «Барселоной» будет преследовать нас до конца сезона?

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о победе над «Лорьяном» (2:1) в 29-м туре чемпионата Франции.

«Пытались выкинуть из памяти матч в среду (против «Барселоны» - прим. ред.), но это невозможно. И вчера, и сегодня в гостинице мы вспоминали тот матч с приятелями, с братом, с игроками. Но ведь надо было настраиваться на матч в Лорьяне. Из восемнадцати последних матчей выиграли пятнадцать. Обыграли и «Барселону», но чего-то не хватило. Хотя рано или поздно забудется и это. Или вы думаете, что тот кошмар будет нас преследовать до конца чемпионата?

Хотя, конечно, когда будем смотреть матчи «Барселоны» в Лиге, невольно будем думать: а ведь на их месте должны быть мы. Сегодня главное – надо было выиграть, чтобы прийти в себя. Осталась для нас только одна цель - чемпионат. «Монако» отлично идет. И наша команда выглядела хорошо», - сказал на пресс-конференции Эмери.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Очередной победный гол Рамоса, три очка «ПСЖ» после катастрофы в ЛЧ и возвращение вратаря-убийцы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Унаи Эмери: «ПСЖ» доминировал все 90 минутГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча против «Лорьяна» в 29-м туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.«ПСЖ» на выезде обыграл «Лорьян»Матч 29-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».«ПСЖ» отказался выпускать документальный фильм о себе после поражения от «Барселоны»Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» закрыл проект по выпуску документального фильма, посвященного поездке команды на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).ВИДЕО ДНЯ: Мемфис Депай забил гол с центра поляГолландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай в матче 29-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» забил фантастический гол с центра поля.Решающий гол Гризманна, дубль Тарасенко и требование переиграть матч «Барселона» – «ПСЖ». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.3000 болельщиков подписали петицию о переигровке матча «Барселона» - «ПСЖ»На сайте Change.org была зарегистрирована петиция о переигровке матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ». Напомним, что «Барса» победила в этом матче со счетом 6:1.Президент «ПСЖ»: Я полностью поддерживаю ЭмериПрезидент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выразил поддержку главному тренеру команды Унаи Эмери после сокрушительного поражения от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри может возглавить «ПСЖ»Руководство «ПСЖ» планирует пригласить на пост главного тренера команды Массимилиано Аллегри, ныне работающего с «Ювентусом».Победа «Ювентуса» над «Миланом», скандал с пенальти и убийство после матча «Барселона» – «ПСЖ». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Болельщик «ПСЖ» убил друга за насмешки после поражения от «Барселоны»В Габоне болельщик «Пари Сен-Жермен» убил своего друга из-за шуток про поражение «Барселоне» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AFP.«ПСЖ»: Позор тем СМИ, которые пишут о походе Верратти и Матюиди в клуб перед игрой с «Барселоной»Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опровергла информацию о том, что футболисты команды Блез Матюиди и Марко Верратти накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) посетили ночной клуб.Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренераГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять ЭмериГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери продолжит работать с командой после ее вылета из Лиги чемпионов, сообщает AS.В УЕФА остались недовольны судейством матча «Барселона» – «ПСЖ»В УЕФА остались недовольны судейством главного арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» (6:1). Об этом пишет испанская Marca.Матч «Барселона» – «ПСЖ» стал самым убыточным в истории российских букмекеровКрупнейшая российская букмекерская компания выплатила клиентам 115% от общей суммы сделанных ставок.Один человек в России угадал точный счет матча «Барселона» – «ПСЖ»Счастливчик поставил на победу «Барселоны» со счетом 6:1 тысячу рублей.«Самый убыточный матч в истории». Триумф «Барселоны» стал кошмаром букмекеров«Самый убыточный матч в истории». Триумф «Барселоны» стал кошмаром букмекеровТриумф «Барселоны» обернулся настоящим кошмаром для букмекерских контор.Лионель Месси о победе над «ПСЖ»: Нет ничего невозможногоНападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ощущениями от крупной победы над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Болельщик «ПСЖ», которого сбил Мотта, обратился в полициюБолельщик «ПСЖ», которого сбил автомобиль полузащитника команды Тиаго Мотты, написал заявление в полицию, сообщает RMC.
Футбол
КДК РФС оштрафует «Зенит» за пропуск Луческу флеш-интервью после матча с «Амкаром»
Футбол
Лучано Спаллетти: Я делаю «Роме» услугу, что не подписываю новый контракт
Теннис
Автобиография Шараповой выйдет в сентябре
Футбол
«Барселона» заплатит Месси 40 млн евро за продление контракта
все новости
Лорьян
Лорьянкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Унаи Эмери
Унаи Эмеривсе новости