Каролина Плишкова: Чувствую больше давления из-за высокого посева

Третья ракетка мира Каролина Плишкова после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Ириной-Камелией Бегу из Румынии (6:4, 7:6 (7:2)) высказалась о том, как на ней сказывается высокий посев.

«Игра прошла с перепадами, – приводит слова 24-летней чешской теннисистки официальный сайт WTA. – У меня было 13 брейков или около того в первом сете, который продолжался один час, так что было непросто.

Мне было комфортно на своей подаче, хотя первую подачу не назовешь отличной. При счете 3:1 во втором сете я взяла небольшую передышку и провела несколько отвратительных геймов.

Она прибавила и стала играть более агрессивно. Я была вынуждена отойти назад, но сохраняла веру в себя и в итоге начала заходить в корт. Третий сет был вполне реален.

Каждый сталкивается с давлением. Но теперь я чувствую его сильнее из-за высокого посева. Все ждут хорошего тенниса и хороших результатов от тех, кто посеян высоко. И все удивляются, если ты проигрываешь в первом или втором круге. В этом вся разница.

По ходу года есть два турнира, на которых я чувствую, что играю действительно хорошо. На остальных чувствую что-то среднее, когда побеждаю, не показывая при этом хорошую игру. Один матч получится неудачным, следующий будет лучше, так что стараюсь найти баланс, чтобы играть уверенно. Эта игра была определенно лучше, чем в первом раунде, но я все еще могу прибавить».

В 1/8 финала соперницей Плишковой станет Тимеа Бачински из Швейцарии, которая посеяна на турнире под 15-м номером.