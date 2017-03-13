«Спартак» - самый популярный российский клуб по количеству поисковых запросов
Московский «Спартак» оказался самым популярным российским
футбольным клубом по количеству поисковых запросов, сделанных за месяц по
статистике сервиса Wordstat от
«Яндекса». Всего слово «Спартак» встречается в 1 940 074 поисковых запросах.
На второй строчке расположилось «Динамо» из первой лиги – 1 560
162 запроса. «Зенит», который периодически оказывается первым в социальных
опросах, расположился на третьем месте – 1 446 167 запросов за месяц. Дальше
идут ЦСКА- 335 142 запроса, «Локомотив»
- 827 319 запросов и «Рубин» - 572 565 запросов. Седьмая строчка принадлежит «Торпедо»,
играющему во второй лиге – 495 075 запросов.
Самым популярным из иностранных клубов стала «Барселона»
- 2 074 030 запросов. У «Реала» - 1 441 091 запрос, а у французского «ПСЖ» -
934 902 запроса, даже больше, чем у «Манчестер Юнайтед» - 853 432 запроса.