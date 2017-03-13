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«Спартак» - самый популярный российский клуб по количеству поисковых запросов

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» оказался самым популярным российским футбольным клубом по количеству поисковых запросов, сделанных за месяц по статистике сервиса Wordstat от «Яндекса». Всего слово «Спартак» встречается в 1 940 074 поисковых запросах.

На второй строчке расположилось «Динамо» из первой лиги – 1 560 162 запроса. «Зенит», который периодически оказывается первым в социальных опросах, расположился на третьем месте – 1 446 167 запросов за месяц. Дальше идут ЦСКА-  335 142 запроса, «Локомотив» - 827 319 запросов и «Рубин» - 572 565 запросов. Седьмая строчка принадлежит «Торпедо», играющему во второй лиге – 495 075 запросов.

Самым популярным из иностранных клубов стала «Барселона» - 2 074 030 запросов. У «Реала» - 1 441 091 запрос, а у французского «ПСЖ» - 934 902 запроса, даже больше, чем у «Манчестер Юнайтед» - 853 432 запроса.    

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