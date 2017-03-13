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УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделе

Источник:  Р-СпортКомментарии

УЕФА отправит полузащитнику ЦСКА Роману Еременко мотивировочную часть по решению дисциплинарного органа организации, скорее всего, на следующей неделе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе УЕФА.

- Мотивировочная часть будет отправлена игроку, скорее всего, на следующей неделе, - сообщил представитель пресс-службы. 

Напомним, 18 ноября УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после матча Лиги чемпионов против «Байера». В анализах хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать решение дисциплинарного комитета УЕФА в CAS. 

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