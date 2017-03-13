УЕФА отправит Еременко мотивировочную часть по его апелляции на следующей неделе
УЕФА отправит полузащитнику ЦСКА Роману Еременко мотивировочную часть по решению дисциплинарного органа организации, скорее всего, на следующей неделе, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе УЕФА.
- Мотивировочная часть будет отправлена игроку, скорее всего, на следующей неделе, - сообщил представитель пресс-службы.
Напомним, 18 ноября УЕФА принял решение о дисквалификации Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного после матча Лиги чемпионов против «Байера». В анализах хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Позже дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию футболиста, а представляющий его интересы спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что сторона Еременко после получения мотивировочной части будет обжаловать решение дисциплинарного комитета УЕФА в CAS.