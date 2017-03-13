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Стадион «Динамо» откроется после реконструкции весной 2018 года

Источник:  Р-СпортКомментарии

Стадион «Динамо» окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года, рассказал руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.

- Мы приняли решение считать матч 22 октября тестовым, так как хорошо понимаем, что это будет не полноценная игра на законченном объекте, а праздник в честь Льва Ивановича. Потом, в течение зимнего сезона 2017 – 2018 годов, мы будем осуществлять пусконаладку стадиона, и полностью откроем стадион и весь комплекс весной 2018 года, – рассказал Перегудов в интервью «Р-Спорт». 

Напомним, после реконструкции стадиона в рамках одного комплекса будут находиться Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальная арена, досугово-развлекательный центр, музей общества «Динамо» и подземный паркинг. 

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