Стадион «Динамо» откроется после реконструкции весной 2018 года

Стадион «Динамо» окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года, рассказал руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.

- Мы приняли решение считать матч 22 октября тестовым, так как хорошо понимаем, что это будет не полноценная игра на законченном объекте, а праздник в честь Льва Ивановича. Потом, в течение зимнего сезона 2017 – 2018 годов, мы будем осуществлять пусконаладку стадиона, и полностью откроем стадион и весь комплекс весной 2018 года, – рассказал Перегудов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, после реконструкции стадиона в рамках одного комплекса будут находиться Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальная арена, досугово-развлекательный центр, музей общества «Динамо» и подземный паркинг.