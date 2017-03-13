Элина Свитолина: Я получаю удовольствие от того, что у меня сейчас есть
Десятая ракетка мира
Элина Свитолина после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Дарьей Гавриловой из Австралии (6:2, 6:1)
высказалась о своей победной серии, которая теперь насчитывает 15 матчей.
«Я стараюсь не думать о том, показываю ли я свой лучший теннис, – приводит слова 22-летней украинской теннисистки официальный сайт WTA. – Я достигла многого из того, что хотела, поэтому рада, что продолжаю так играть.
Каждый матч – отдельная история. И в последнее время у меня было несколько хороших историй. Я просто получаю удовольствие от того, что у меня сейчас есть. После Майами у меня будет пауза, я сяду со своей командой и посмотрю, что я делаю хорошо, а над чем нужно поработать. Это сработало в межсезонье, и я хочу продолжать учиться».
Напомним, в феврале Свитолина выиграла турниры в Тайпей Сити и Дубае, после чего снялась с турнира в Куала-Лумпуре после первого круга.
Последнее на данный момент поражение Свитолина потерпела 20 января в третьем круге Australian Open от Анастасии Павлюченковой.
В 1/8 финала ее соперницей станет седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании.
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:2, 6:1
Место и дата
13 марта 00:50, , Онлайн-трансляция