Элина Свитолина: Я получаю удовольствие от того, что у меня сейчас есть

Десятая ракетка мира Элина Свитолина после матча третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Дарьей Гавриловой из Австралии (6:2, 6:1) высказалась о своей победной серии, которая теперь насчитывает 15 матчей.

«Я стараюсь не думать о том, показываю ли я свой лучший теннис, – приводит слова 22-летней украинской теннисистки официальный сайт WTA. – Я достигла многого из того, что хотела, поэтому рада, что продолжаю так играть.

Каждый матч – отдельная история. И в последнее время у меня было несколько хороших историй. Я просто получаю удовольствие от того, что у меня сейчас есть. После Майами у меня будет пауза, я сяду со своей командой и посмотрю, что я делаю хорошо, а над чем нужно поработать. Это сработало в межсезонье, и я хочу продолжать учиться».

Напомним, в феврале Свитолина выиграла турниры в Тайпей Сити и Дубае, после чего снялась с турнира в Куала-Лумпуре после первого круга.

Последнее на данный момент поражение Свитолина потерпела 20 января в третьем круге Australian Open от Анастасии Павлюченковой.

В 1/8 финала ее соперницей станет седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании.