Путин предложил Карякину войти в состав Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин предложил российскому шахматисту Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Об этом сообщил спортсмен в своем твиттере.

«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты», - говорится в письме.

Напомним, в 2016 году норвежец Магнус Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был – 6:6. На тай-брейке из четырех партий норвежец добился победы – 3:1.