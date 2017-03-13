Барри Троц: Возможно, Овечкин сейчас играет лучше, чем в те отрезки сезона, когда забивал

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:5) прокомментировал игру форварда Александра Овечкина.

«Он выкладывается и отрабатывает на льду. Он многое делает в последнее время и, возможно, играет даже лучше, чем в тех продолжительных отрезках в нынешнем сезоне, когда забивал голы.

Я знаю, что он работает над этим. Он получает шансы и опасен для соперника. Против него трудно играть. Все придет», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, матч с «Анахаймом» стал десятым подряд, в котором Овечкин не забил ни одного гола. За это время он сделал четыре голевые передачи.

Всего в 68 матчах регулярного чемпионата 31-летний российский форвард набрал 56 (27+29) очков.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 15 марта – дома с «Миннесотой».