Барри Троц: Возможно, Овечкин сейчас играет лучше, чем в те отрезки сезона, когда забивал
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:5)
прокомментировал игру форварда Александра Овечкина.
«Он выкладывается и отрабатывает на льду. Он многое делает в последнее время и, возможно, играет даже лучше, чем в тех продолжительных отрезках в нынешнем сезоне, когда забивал голы.
Я знаю, что он работает над этим. Он получает шансы и опасен для соперника. Против него трудно играть. Все придет», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.
Напомним, матч с «Анахаймом» стал десятым подряд, в котором Овечкин не забил ни одного гола. За это время он сделал четыре голевые передачи.
Всего в 68 матчах регулярного чемпионата 31-летний российский форвард набрал 56 (27+29) очков.
Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 15 марта – дома с «Миннесотой».
Матч
Место и дата
15 марта 01:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция