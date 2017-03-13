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Нойштедтер и Бухаров вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

Источник:  РФСКомментарии

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с футболистами, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

В списке значатся 27 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков,  Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба - «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре. 

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 24-го числа команда Станислава Черчесова сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а 28-го - со сборной Бельгии в Сочи.

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