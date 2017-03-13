Нойштедтер и Бухаров вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с футболистами, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
В списке значатся 27 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).
Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба - «Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).
Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 24-го числа команда Станислава Черчесова сыграет с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре, а 28-го - со сборной Бельгии в Сочи.