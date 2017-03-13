BBC заинтересовал мат на матче «Урал» – «Амкар»

Корреспондент BBC Патрик Дженнингс направил запрос в «Урал» и «Амкар» с целью выяснить, использовались ли на матче команд в 18-м туре премьер-лиги глушители в связи с использованием болельщиками оскорбительных выражений, сообщает Znak.com.

Если «Урал» отказался отвечать британцу, то в «Амкаре» составили ответ на запрос Дженнингса.

«Заверяем вас, что Пермь и Екатеринбург являются городами высокой футбольной культуры. Надеюсь, что каким-то из британских сборных в будущем году удастся насладиться уральским футбольным гостеприимством и лишний раз убедиться в том, что Россия по праву выиграла у Англии борьбу за мундиаль-2018.

Что же касается матча «Урал» – «Амкар», то он прошел в прекрасной спортивной атмосфере. Возможно, вы в курсе, что мы относим этот матч к категории дерби. Игра на поле и обстановка на трибунах полностью соответствовали этому понятию. Могу вас заверить, что по атмосфере на стадионе уральское дерби ничем не отличалось от других матчей из этой категории, которые проходят в разных уголках планеты, в том числе и на Британских островах».

Добавим, что на матче действительно использовались «глушилки», а оба клуба были оштрафованы на 30 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Матч «Урал» – «Амкар» прошел 5 марта на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге и завершился победой хозяев (1:0). Единственный гол забил румын Эрик Бикфалви.