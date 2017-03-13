BBC заинтересовал мат на матче «Урал» – «Амкар»
Корреспондент BBC Патрик Дженнингс направил запрос в «Урал»
и «Амкар» с целью выяснить, использовались ли на матче команд в 18-м туре
премьер-лиги глушители в связи с использованием болельщиками оскорбительных
выражений, сообщает Znak.com.
Если «Урал» отказался отвечать британцу, то в «Амкаре» составили ответ на запрос Дженнингса.
«Заверяем вас, что Пермь и Екатеринбург являются городами высокой футбольной культуры. Надеюсь, что каким-то из британских сборных в будущем году удастся насладиться уральским футбольным гостеприимством и лишний раз убедиться в том, что Россия по праву выиграла у Англии борьбу за мундиаль-2018.
Что же касается матча «Урал» – «Амкар», то он прошел в прекрасной спортивной атмосфере. Возможно, вы в курсе, что мы относим этот матч к категории дерби. Игра на поле и обстановка на трибунах полностью соответствовали этому понятию. Могу вас заверить, что по атмосфере на стадионе уральское дерби ничем не отличалось от других матчей из этой категории, которые проходят в разных уголках планеты, в том числе и на Британских островах».
Добавим, что на матче действительно использовались «глушилки», а оба клуба были оштрафованы на 30 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
Матч «Урал» – «Амкар» прошел 5 марта на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге и завершился победой хозяев (1:0). Единственный гол забил румын Эрик Бикфалви.
Матч
Голы
Бикфалви 32 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Балажиц, Новиков, Данцев, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Манучарян, 72), Кулаков, Лунгу (Ставпец, 88), Ильин
Амкар: Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 81), Зайцев, Занев, Конде, Костюков (Гасилин, 61), Огуде, Комолов (Хурцидзе, 75), Гол, Бодул
Предупреждения:
Ильин, 36; Заболотный, 90 - Конде, 27; Зайцев, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция