Крэйг Риди: РУСАДА должно доказать свою полную независимость

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сообщил, что прогресс российской стороны по восстановлению работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) очевиден, но еще есть над чем работать.

- Мы продолжаем нашу работу по восстановлению соответствия РУСАДА. Для нас прогресс российской стороны очевиден, тем не менее, впереди еще много работы, РУСАДА должно доказать свою полную независимость. Вы знаете, что с прошлого марта два эксперта WADA работают в России, они призваны проконтролировать, чтобы тестирование спортсменов в России проходило на должном уровне, - сказал Риди.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли отметил положительную динамику в работе РУСАДА.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. Агентство до сих не было восстановлено в правах. С 2017 года РУСАДА будет финансироваться непосредственно из федерального бюджета. Это будет сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA). То, что РУСАДА находилась под контролем российского Министерства спорта, было одной из основных претензий, которые были предъявлены в ходе допингового скандала.