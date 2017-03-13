Доминика Цибулкова: Плишкова подавала как животное

Пятая ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала матч третьего круга турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе с Кристиной Плишковой (2:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)), по ходу которого она отыграла матч-бол.

«Я уже забыла об этом, – сказала 27-летняя словацкая теннисистка об отыгранном матч-пойнте. – Все решило то, что я боролась, боролась и еще раз боролась за каждый мяч.

Мне пришлось нелегко. Она действительно играла здорово и очень хорошо подавала. В начале матча я не могла найти свой ритм, но когда вошла в игру, сказала, что буду идти за каждым мячом, чтобы перевернуть ситуацию. Так и произошло, и я очень рада, что победила.

Ей нечего было терять, поэтому она играла очень хорошо, чего я и ожидала. Она била плоскими ударами, а подача – это ее самое большое преимущество. До счета 6:2, 5:3 она подавала изумительно. Прямо как животное».

В 1/8 финала соперницей Цибулковой станет 21-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, выбившая из турнира Барбору Стрыцову из Чехии.