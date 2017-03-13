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Витиньо: У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Футболист ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями в преддверии матча с «Тереком» в 20-м туре РФПЛ и рассказал о своем самочувствии.

- Я прибавляю. Пропустил определенное время, но сейчас я стараюсь в недельном цикле помимо тренировок работать дополнительно, постепенно подтягиваю свою физическую форму. Провел неплохой интенсивный матч с «Томью» (4:0). Но это только начало.

- Следующий матч - выезд в Грозный, где никогда легко не бывает. Каким будет настрой всей команды и твой лично?

- У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, и это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроением и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам, - цитирует Витиньо официальный сайт ЦСКА. 

Напомним, что после 19 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, в активе команды 36 очков. Лидирует «Спартак» с 44 очками. 

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