Алексей Гасилин: У меня были предложения из многих клубов РФПЛ
Форвард Алексей
Гасилин рассказал, почему в зимнее трансферное окно перешел из «Зенита» в «Амкар».
– У вас наверняка
были и другие предложения?
– Конечно. Озвучивать не буду, но вариантов было предостаточно.
– Из России?
– Да, из многих клубов РФПЛ. Но я выбрал «Амкар» и надеюсь, что не пожалею. Я вижу, что в Перми в меня верят. А для меня в данный момент это самое важное. И я же вижу, как в «Амкаре» работают с молодыми футболистами и как они растут. Примеры тех же Селихова или Джикии говорят о многом. И раньше видел, что клуб делает ставку на развитие молодежи, а сейчас об этом мне говорили и руководители «Амкара», и главный тренер. Так что у меня сейчас одна задача – расти как футболист.
– В чем вы бы хотели
добавить в первую очередь?
– Уверенность в себе у меня есть, желание расти – тоже. А добавить – наверное, в первую очередь, в реализации. Даже не голевых моментов, а полумоментов, неявных. Когда ты именно такие голы забиваешь, которые рождаются из неявных ситуаций, это – самое приятное. Моментов в игре может и не быть, а полумоменты есть всегда, и именно в них проявляется мастерство форварда.
Напомним, накануне «Амкар» победил «Зенит» (1:0) в 19-м туре премьер-лиги. В матче со своей бывшей командой Гасилин вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция