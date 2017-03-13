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Дмитрий Хомич: «Амкар» заслуженно обыграл «Зенит», а после драки кулаками не машут

Источник:  InstagramКомментарии

Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

- Много споров по поводу гола в наши ворота. Скажу так, очень сложный момент для судей, в этом эпизоде могло разобраться только устройство электронного определения гола.

И еще, по поводу, когда я покатил мяч Огуде, а Дзюба взял и забил. Во-первых, судья сказал мне вводить по свистку, и я отдал мяч Огуде спокойно, чтобы он разыграл. Да, владел «Зенит» преимуществом, и что? Забей мы свои моменты один в один, было бы не 1:0, а 3:0. Так что мы выиграли заслуженно, и после драки кулаками не машут и не пишут, что нас убили.

Это футбол, и тем он интересен. Никто не мешал «Зениту» играть и забивать, кроме «Амкара», –  написал Хомич в своем инстаграме.

Много споров по поводу гола в наши ворота . Скажу так очень сложный момент для судей , в этом эпизоде только могло разобраться устройство электронное определение гола ⚽️ и ещё по поводу когда я покатил мяч Огуде а Дзюба взял и забил 😂 во первых судья сказал мне водить по свистку , и я отдал мяч Огуде спокойно 😉чтобы он разыграл мяч 👌да владел зенит преимуществом и что ? Забей мы свои моменты один в один было бы не 1:0 , а 3:0 😉так что мы выиграли заслужено и после драки кулаками не машут 👌 и не пишут что нас убили 😃. это футбол и тем он интересен . Не кто не мешал зениту играть и забивать .кроме Ф.К."Амкара"🔴⚫️ #амкарпермь #гордостьурала спасибо нашим болельщикам за великолепную поддержку 👏👏👏

Публикация от Dmitriy Khomich (@di_xom)

«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и других

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».

Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот (фото)

Матч

Амкар - Зенит - 1:0 (1:0)

Голы

Гиголаев 33 (1:0).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

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