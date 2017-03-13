Дмитрий Хомич: «Амкар» заслуженно обыграл «Зенит», а после драки кулаками не машут

Вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

- Много споров по поводу гола в наши ворота. Скажу так, очень сложный момент для судей, в этом эпизоде могло разобраться только устройство электронного определения гола.

И еще, по поводу, когда я покатил мяч Огуде, а Дзюба взял и забил. Во-первых, судья сказал мне вводить по свистку, и я отдал мяч Огуде спокойно, чтобы он разыграл. Да, владел «Зенит» преимуществом, и что? Забей мы свои моменты один в один, было бы не 1:0, а 3:0. Так что мы выиграли заслуженно, и после драки кулаками не машут и не пишут, что нас убили.

Это футбол, и тем он интересен. Никто не мешал «Зениту» играть и забивать, кроме «Амкара», – написал Хомич в своем инстаграме.

«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и других

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».

Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот (фото)