Хосеп Гвардиола: Желание попасть в 1/4 финала Лиги чемпионов избавляет от усталости
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола считает, что напряженный график не должен сказаться на
состоянии команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако».
«Усталость не имеет значения, – приводит Sky Sports слова Гвардиолы. –
Когда ты играешь в 1/8 финала Лиги чемпионов, простое желание быть в четвертьфинале
избавляет от нашей небольшой усталости.
Мы здорово начали неделю – выиграли первый матч. И теперь у нас достаточно уверенности перед игрой в Монако».
Напомним, первый матч в Манчестере завершился победой «Сити» со счетом 5:3.
Матч «Монако» – «Манчестер Сити» пройдет 15 марта на стадионе «Луи II» в Монако. Начало – 22:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
15 марта 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция