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Хосеп Гвардиола: Желание попасть в 1/4 финала Лиги чемпионов избавляет от усталости

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что напряженный график не должен сказаться на состоянии команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако».

«Усталость не имеет значения, – приводит Sky Sports слова Гвардиолы. – Когда ты играешь в 1/8 финала Лиги чемпионов, простое желание быть в четвертьфинале избавляет от нашей небольшой усталости.
Мы здорово начали неделю – выиграли первый матч. И теперь у нас достаточно уверенности перед игрой в Монако».

Напомним, первый матч в Манчестере завершился победой «Сити» со счетом 5:3.

Матч «Монако» – «Манчестер Сити» пройдет 15 марта на стадионе «Луи II» в Монако. Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Монако - Манчестер Сити

Место и дата

15 марта 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция

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