Павел Колобков: Настоящая трагедия, что «чистых» российских спортсменов отстраняют от соревнований

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что отстранение «чистых» российских спортсменов от международных соревнований является настоящей трагедией.

- Хотел бы обратиться к вам, участники симпозиума WADA, как бывший спортсмен. Это настоящая трагедия, что «чистых» российских спортсменов отстраняют от соревнований в легкой атлетике, в паралимпизме. Это противоречит не только олимпийским принципам, но и общечеловеческой морали. Отстранение паралимпийцев считаю просто бесчеловечным. Мы готовы сотрудничать с WADA. Мы объединены одной целью, российские спортсмены от детей до членов основных сборных должны быть чисты от допинга, - сказал Колобков на ежегодном симпозиуме WADA.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016.