Гарбинье Мугуруса: Года два назад я бы не вытащила такой матч
Седьмая ракетка мира
Гарбинье Мугуруса прокомментировала матч с 17-летней американской теннисисткой
Кайлой Дэй (3:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в
Индиан-Уэллсе.
«Думаю, она играет очень хорошо, – сказала 23-летняя испанская теннисистка о сопернице. – Она очень молода, и у нее большое будущее. Она немного напоминает меня, когда я была сверхмотивирована и здорово играла.
Я начала матч не очень хорошо, удары шли не туда. Но мне помог опыт. Я сохраняла спокойствие и продолжала бороться. В этом нет секрета.
Мне кажется, я прибавила во многих вещах. Думаю, года два назад я бы не вытащила такой матч. В этом и заключается опыт.
Я говорю о том, как готовлю себя к выходу на корт, как справляюсь с неудачными днями. Это и отличает хороших игроков от не очень хороших.
Победы в таких матчах добавляют уверенности в себе. Я очень рада, что выиграла, потому что после первого сета не знала, что будет дальше.
В 1/8 финала Мугуруса сыграет с Элиной Свитолиной из Украины, которая не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд.
Матч
Дэй К. (США) - Мугуруса Г. (Испания) - 6:3, 5:7, 2:6
Место и дата
13 марта 00:40, , Онлайн-трансляция