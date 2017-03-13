Гарбинье Мугуруса: Года два назад я бы не вытащила такой матч

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала матч с 17-летней американской теннисисткой Кайлой Дэй (3:6, 7:5, 6:2) в третьем круге турнира WTA BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, она играет очень хорошо, – сказала 23-летняя испанская теннисистка о сопернице. – Она очень молода, и у нее большое будущее. Она немного напоминает меня, когда я была сверхмотивирована и здорово играла.

Я начала матч не очень хорошо, удары шли не туда. Но мне помог опыт. Я сохраняла спокойствие и продолжала бороться. В этом нет секрета.

Мне кажется, я прибавила во многих вещах. Думаю, года два назад я бы не вытащила такой матч. В этом и заключается опыт.

Я говорю о том, как готовлю себя к выходу на корт, как справляюсь с неудачными днями. Это и отличает хороших игроков от не очень хороших.

Победы в таких матчах добавляют уверенности в себе. Я очень рада, что выиграла, потому что после первого сета не знала, что будет дальше.

В 1/8 финала Мугуруса сыграет с Элиной Свитолиной из Украины, которая не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд.