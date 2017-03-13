Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Холменколлене
Тренерский штаб сборной России определился с составом на заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Соревнования в Норвегии пройдут с 17 по 19 марта.
Состав сборной России:
Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Игорь Малиновский, Алексей Волков.
Женщины: Ирина Старых, Татьяна Акимова, Ирина Услугина, Екатерина Шумилова, Дарья Виролайнен, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Екатерина Мошкова.
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