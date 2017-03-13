Карякин принял предложение Владимира Путина
Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял
предложение президента России Владимира Путина войти в новый состав
Общественной палаты (ОП), сообщил «Советскому спорту» представитель
гроссмейстера.
- Я принимаю это предложение по
нескольким причинам, во-первых я очень уважаю Владимира Владимировича
Путина и как сильного президента, и как человека который многое делает
для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает
шахматистов. Поэтому учитывая, что предложение я получил лично от него,
отказываться я считаю неправильным. К тому же я как шахматист-профес
- Самое логичное, это конечно популяризация шахмат и спорта в целом. Например, есть прекрасный проект «шахматы в школах», который поддерживает Московская шахматная федерация и ФИДЕ. Хочется также пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности. В целом, учитывая, что предложение поступило недавно, мы сейчас прорабатываем план, чтобы ответственно подойти к этой должности, - рассказал гроссмейстер.
- Для меня это новый вызов, я никогда не занимался общественной деятельностью, но, учитывая, что я везде пытаюсь достичь максимальных высот, мне будет очень интересно этим заняться! Единственный недостаток, это отсутствие свободного времени, все-таки я являюсь действующим спортсменом и представляю Россию на самых престижных соревнованиях, но тем интереснее будет совмещать эти деятельности, - подытожил Сергей Карякин.Общественная палата действует в России с 2005 года.