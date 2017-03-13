Карякин принял предложение Владимира Путина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял предложение президента России Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты (ОП), сообщил «Советскому спорту» представитель гроссмейстера.



- Я принимаю это предложение по нескольким причинам, во-первых я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться я считаю неправильным. К тому же я как шахматист-профес сионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы я ни находился, - пояснил свое решение Карякин.

- Самое логичное, это конечно популяризация шахмат и спорта в целом. Например, есть прекрасный проект «шахматы в школах», который поддерживает Московская шахматная федерация и ФИДЕ. Хочется также пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности. В целом, учитывая, что предложение поступило недавно, мы сейчас прорабатываем план, чтобы ответственно подойти к этой должности, - рассказал гроссмейстер.

- Для меня это новый вызов, я никогда не занимался общественной деятельностью, но, учитывая, что я везде пытаюсь достичь максимальных высот, мне будет очень интересно этим заняться! Единственный недостаток, это отсутствие свободного времени, все-таки я являюсь действующим спортсменом и представляю Россию на самых престижных соревнованиях, но тем интереснее будет совмещать эти деятельности, - подытожил Сергей Карякин.

Общественная палата действует в России с 2005 года.