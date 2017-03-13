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Максим Михайлов: Сейчас я бы не назвал футбольный «Зенит» российским клубом

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о своем отношении к футбольному «Зениту» из Санкт-Петербурга.

– Конечно, один из моих любимых клубов был питерский «Зенит» (Михайлов из Ленинградской области). Переживал, смотрел, ровно до того момента, когда в структуре клуба было много своих воспитанников. А сейчас уже не особо интересуюсь, потому что из своих никого не осталось, все почти покупные. Поэтому утратил интерес. 

– То есть, пока в составе «решали» Кержаков, Денисов, Аршавин?

– Да, вот ровно года так до 2008–2009 годов, когда они выигрывали Лигу Европы. Когда свои ребята там занимались из Питера. Это был наш клуб, а сейчас я бы «Зенит» не назвал российским клубом.

– А разве победы не привлекают? Много болельщиков у клуба появилось именно после приглашения больших звезд.

– Конечно, привлекают, но, когда эти звезды разбавлены каким-то количеством своих игроков и лучше своих воспитанников. Безусловно, чтобы добиться результата, нужны какие-то лидеры, какие-то игроки экстра-класса. Но я не считаю, что это должны быть только они. Нужна молодежь и собственные воспитанники, - цитирует Михайлова «Реальное время». 

Напомним, что после 19 туров «Зенит» занимает третье место, в активе команды 36 очков.  

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