Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив (мол)3 : 3Краснодар (мол)
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -Краснодар
Футбол  Тамбов0 : 0Шинник
Хоккей  Ак Барс- : -Авангард
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

IBU может не включить этап в Тюмени в календарь следующего сезона

Источник:  «Известия»Комментарии

Кубок мира в сезоне 2017/2018 может пройти без этапа в Тюмени. Международный союз биатлонистов (IBU) может составить календарь следующего сезона без российского этапа, если расследование по докладу Ричарда Макларена не завершится к августу.

«Проверка IBU может занять около года. Поэтому велика вероятность, что Тюмень в ближайшей перспективе так и не примет этап Кубка мира.

Мы не теряем надежды, что он все же пройдет в Тюмени. Пока никаких сообщений от IBU об исключении российского этапа из календаря к нам не поступало», – приводят «Известия» слова своего источника в Союзе биатлонистов России.

Напомним, в декабре СБР отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира в нынешнем сезоне.

А в марте IBU в принудительном порядке отобрал у Тюмени право проведения чемпионата мира 2021 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в ХолменколленеТренерский штаб сборной России определился с составом на заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене.Дмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаДмитрий Васильев: Нас подкосила плохая стрельбаЗавершился 8-й этап Кубка мира. «Советский спорт» задал пять актуальных вопросов двукратному олимпийскому чемпиону Дмитрию Васильеву.Шипулин промахнулся, Волков не выспался. Как россиян штормило в КонтиолахтиШипулин промахнулся, Волков не выспался. Как россиян штормило в КонтиолахтиВ Контиолахти завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону.Бронза уплыла. Как россияне потеряли медаль в смешанной эстафетеБронза уплыла. Как россияне потеряли медаль в смешанной эстафетеНесмотря на неудачное начало, сборная России до последней стрельбы претендовала на медаль в смешанной эстафете.Франция выиграла эстафету в Контиолахти, Германия – вторая, Россия – четвертаяСборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на предпоследнем этапе Кубка мира в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Есть вопросы к тренерам женской сборной – невозможно так плохо выступать!Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Наши очень плохо стрелялиДвукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.Кубок мира. Смешанная эстафета. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).Букмекеры не видят Россию в призерах смешанной эстафетыБукмекерские конторы выставили котировки на смешанную эстафету, которая пройдет сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти.Алексей Волков: Вчера 12 часов добирался в Контиолахти из ЭстонииРоссийский биатлонист Алексей Волков прокомментировал свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.Дмитрий Васильев: Зачем наступать на те же грабли – ставить Виролайнен в эстафету?Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги супермикста на 8-м этапе Кубкам мира по биатлону.Дарья Виролайнен: У меня затряслись ноги, не справилась со стрельбойРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.Австрия выиграла супермикст в Контиолахти, россияне – 14-еСборная Австрии выиграла супермикст в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону.Кубок мира. Супермикст. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию супермикста на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).Габриэла Коукалова: Дальмайер – просто зверь. Ей нужно выступать в отдельной категорииЧешская биатлонистка Габриэла Коукалова подвела предварительные итоги Кубка мира-2016/17.Расписание трансляций Кубка мира в Контиолахти10 марта в финском Контиолахти стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.Дмитрий Пидручный: Не люблю стадион в Конитолахти. Здесь мало людей, в основном пьяные русскиеУкраинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, почему ему не нравится атмосфера на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).Лаура Дальмайер: Узнала о победе в Кубке мира из новостей по телевизоруНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что узнала о том, что выиграла большой Хрустальный глобус из новостей по телевизору.Александр Кравцов: На этапе Кубка мира в Холмеколлене дадим шанс юниорамПрезидент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прокомментировал результаты этапа Кубка мира в Контиолахти и финала Кубка IBU, а также сообщил, каким будет состав сборной на заключительный этап КМ в Норвегии.Акимова, Старых, Елисеев и Гараничев заявлены на смешанную эстафетуТатьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев включены в состав сборной России, которая выступит в смешанной эстафете на проходящем в финском Контиолахти этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Футбол
Нойштедтер и Бухаров вызваны в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией
Хоккей
Барри Троц: Возможно, Овечкин сейчас играет лучше, чем в те отрезки сезона, когда забивал
Шахматы
Путин предложил Карякину войти в состав Общественной палаты РФ
Футбол
Стадион «Динамо» откроется после реконструкции весной 2018 года
все новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)
Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)