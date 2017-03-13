IBU может не включить этап в Тюмени в календарь следующего сезона

Кубок мира в сезоне 2017/2018 может пройти без этапа в Тюмени. Международный союз биатлонистов (IBU) может составить календарь следующего сезона без российского этапа, если расследование по докладу Ричарда Макларена не завершится к августу.

«Проверка IBU может занять около года. Поэтому велика вероятность, что Тюмень в ближайшей перспективе так и не примет этап Кубка мира.

Мы не теряем надежды, что он все же пройдет в Тюмени. Пока никаких сообщений от IBU об исключении российского этапа из календаря к нам не поступало», – приводят «Известия» слова своего источника в Союзе биатлонистов России.

Напомним, в декабре СБР отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира в нынешнем сезоне.

А в марте IBU в принудительном порядке отобрал у Тюмени право проведения чемпионата мира 2021 года.